Dix choses à savoir sur Robert Beugré Mambé

Robert Beugré Mambé. © Montage JA – Issam Zejly pour JA

Aïssatou Diallo - à Abidjan Publié le 26 octobre 2023 Lecture : 4 minutes.







DIX CHOSES À SAVOIR SUR – Sa nomination a pris de court tous ceux qui, lorsqu’ils ont appris qu’Alassane Ouattara mettait fin aux fonctions de Patrick Achi et de son gouvernement, début octobre, ont pensé que le Premier ministre serait logiquement reconduit dans ses fonctions – et ils étaient nombreux. Mais le sortant a finalement été évincé au profit de Robert Beugré Mambé et, à en croire ses proches, le gouverneur du district d’Abidjan, méthodiste convaincu, en a été le premier surpris. Si la séquence en dit long sur la distance qui avait fini par s’installer entre Patrick Achi et le chef de l’État, elle place surtout sur le devant de la scène un homme qui, quoique discret, est un poids lourd de la majorité présidentielle.