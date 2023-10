AFIS 2023 : Kassi Brou, Ekué, Awori… Des grands noms de la finance pour bâtir une industrie africaine solide

Comment attirer les investissements de capitaux locaux, assurer la libre circulation des capitaux et l’harmonisation des régulations, retenir les talents cruciaux pour la transformation numérique ? Ces enjeux seront au cœur du prochain Africa Financial Industry Summit-AFIS organisé à Lomé les 15 et 16 novembre prochains.