Au Tchad, deux ministres démissionnent en raison d’affaires de sextapes

Haliki Choua Mahamat (à gauche) et Daoud Yaya Brahim.

Mathieu Olivier Publié le 18 octobre 2023 Lecture : 3 minutes.







Le gouvernement de transition du Premier ministre tchadien, Saleh Kebzabo, vient de perdre coup sur coup deux de ses membres. Haliki Choua Mahamat, son secrétaire général, puis le général Daoud Yaya Brahim, titulaire du portefeuille de la Défense, ont en effet annoncé leur démission à quelques heures d’intervalle dans la nuit du 17 octobre et au matin du 18.

« Je tenais à vous informer personnellement d’une décision importante que je viens de prendre. En effet, après une longue réflexion, j’ai décidé de présenter ma démission du gouvernement, et je suis heureux de vous annoncer que le Premier ministre l’a acceptée », a ainsi annoncé le premier sur son compte Facebook.

Sextapes et transition

Haliki Choua Mahamat était au centre d’une polémique depuis plusieurs jours, une sextape ayant été publiée sur les réseaux sociaux le mettant en scène avec une femme présentée comme son épouse. Le secrétaire général du gouvernement s’était indigné « de l’exposition de sa vie privée » et avait annoncé son intention de déposer une plainte devant la justice.

Selon nos informations, le président, Mahamat Idriss Déby Itno, et le Premier ministre, Saleh Kebzabo, ont estimé qu’il était préférable de demander à Haliki Choua Mahamat de démissionner et de se consacrer à sa défense. Le gouvernement tchadien, qui doit organiser d’ici un an une nouvelle élection présidentielle, est en effet entré dans la phase finale de la transition.

Le raisonnement a été le même concernant le ministre de la Défense. Daoud Yaya Brahim a annoncé, quelques heures après son collègue, sa démission du gouvernement Kebzabo. Le général, cacique du régime sous Idriss Déby Itno et resté très influent depuis l’arrivée au pouvoir du fils de ce dernier, est également pris dans une affaire de mœurs.

Daoud Yaya Brahim est lui aussi concerné par la divulgation d’une sextape, dans laquelle il aurait été filmé en compagnie d’une jeune femme. Il aurait ensuite tenté d’étouffer le scandale en faisant procéder à plusieurs arrestations – deux jeunes filles sont portées disparues depuis le 16 octobre – par les services de sécurité.

Rassurer les partenaires

Le désormais ex-ministre de la Défense nie ces accusations et a affirmé avoir préféré démissionner afin de ne pas entraver la dernière phase de la transition, dont Mahamat Idriss Déby Itno vante actuellement les mérites à l’international. En visite en France, où il doit rencontrer son homologue, Emmanuel Macron, ce mercredi 18 octobre, le président souhaite en effet rassurer ses partenaires à moins d’un an de la prochaine présidentielle.

Après le putsch qui a renversé Mohamed Bazoum au Niger, le 26 juillet dernier, le Tchad fait figure de dernier – et seul ? – véritable allié de Paris dans la bande sahélienne. Les éléments de l’armée française ayant été priés de quitter Niamey au mois d’octobre ont ainsi pris la direction de N’Djamena, avant d’être redéployés ou rapatriés. Le ministère de la Défense tchadien est donc un rouage essentiel de la relation entre les deux pays.

Le Tchad vient en outre de lancer officiellement son programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, pilier de l’accord signé avec les groupes politico-militaires en août 2022, à Doha, et à la tête duquel Daoud Yaya Brahim et son ministère devaient là aussi jouer un rôle crucial. « Quelle que soit la réalité des faits ou leur gravité, s’ils sont avérés, il fallait prendre une décision politique pour préserver la transition en cours », explique une source proche du gouvernement.