Abdoulaye Diop (Uemoa) : « Il n’y a pas de divergences de vue entre les États membres »

Ancien ministre du Budget d’Abdoulaye Wade, le Sénégalais Abdoulaye Diop dirige l’organe exécutif de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) depuis 2021. Malgré un contexte mondial et régional tendu, il déroule l’ambitieuse feuille de route de la Commission de l’Uemoa. Baptisée CAP2025, celle-ci appuie l’essor des économies tout en favorisant l’harmonisation des règles, la discipline budgétaire et l’intégration régionale.

Jeune Afrique : Comment l’union fait-elle face aux actuelles tensions internationales et régionales ?

Abdoulaye Diop : L’année 2023 est, à l’instar des précédentes, difficile, marquée sur le plan régional par la crise sécuritaire et sociopolitique intervenue dans certains de nos États. À cela s’ajoutent des chocs exogènes : la guerre en Ukraine, qui engendre une hausse des prix des produits alimentaires et énergétiques, et la hausse des taux d’intérêt, synonyme de durcissement des conditions de financement sur les marchés financiers.