En RDC, Stanis Bujakera reste en prison

Stanis Bujakera Tshiamala. © DR

Jeune Afrique Publié le 17 octobre 2023 Lecture : 1 minute.







Le procès de notre correspondant Stanis Bujakera Tshiamala devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, siégeant dans l’enceinte de la prison de Makala, s’est brièvement ouvert le 13 octobre et devrait reprendre vendredi 20. En effet, ses avocats ont demandé un délai pour préparer sa défense, ce qui leur a été accordé, et ils ont réclamé pour la troisième fois la libération du journaliste, aux arrêts depuis le 8 septembre.

« Le tribunal a rejeté [le 17 octobre] la demande de main levée de détention et de liberté provisoire du journaliste, arguant que sa fuite est à craindre », a indiqué Me Charles Mushizi. Les avocats de la défense vont se concerter et décider s’il faut faire appel de cette décision, a-t-il ajouté.

Jusqu’à dix ans de prison

Stanis Bujakera, 33 ans, également directeur adjoint de publication du site congolais d’information Actualité.cd et correspondant de l’agence Reuters, est accusé notamment de « faux en écriture, falsification des sceaux de l’État », « propagation de faux bruits », « transmission de messages erronés et contraires à la loi ». Il risque jusqu’à dix ans de prison.

L’affaire concerne un article publié fin août par Jeune Afrique, non signé de notre correspondant, qui se basait sur un document présenté comme une note des services de renseignements civils mettant en cause les renseignements militaires dans l’assassinat mi-juillet de l’ancien ministre et opposant Chérubin Okende. Selon les autorités et l’accusation, qui n’ont pour l’heure produit aucune preuve en ce sens, cette note serait un faux.

L’affaire intervient dans un contexte politique tendu, à l’approche de la présidentielle du 20 décembre à laquelle le chef de l’État Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis 2019, est candidat pour un second mandat.

(Avec AFP)