En Côte d’Ivoire, peu de changements dans le nouveau gouvernement

Robert Beugré Mambé a été nommé Premier ministre par le président ivoirien Alassane Ouattara, lundi 16 octobre 2023. © ABIDJAN.NET

Florence Richard Publié le 17 octobre 2023 Lecture : 1 minute.







Au lendemain de la nomination surprise de Robert Beugré Mambé au poste de Premier ministre, le nouveau gouvernement ivoirien a été dévoilé ce mardi 17 octobre. Un remaniement a minima, avec très peu de changements par rapport à l’équipe dirigée par son prédécesseur, Patrick Achi.

Téné Birahima Ouattara conserve le portefeuille de la Défense, Pierre N’gou Dimba celui de la Santé et Konéban Kouassi Adjoumani rempile à l’Agriculture. Pas de changement non plus à l’Économie et aux Finances que conserve Adama Coulibaly, aux Transports avec la reconduction d’Amadou Koné ou encore à l’Éducation nationale avec Mariatou Koné.

Le ministère des Affaires étrangères revient, lui, à Kacou Houadja Léon Adom après l’élection de Kandia Camara comme présidente du Sénat ce 12 octobre. À trois mois de l’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire, Claude Paulin Danho est par ailleurs évincé du ministère des Sports, qui sera chapeauté par le Premier ministre Robert Beugré Mambé.

Le 28 septembre, Alassane Ouattara avait informé les membres du gouvernement réunis en conseil des ministres de sa volonté de revoir la composition de son équipe. Le 6 octobre, il avait mis fin aux fonctions du Premier ministre, ainsi qu’à celles des membres du gouvernement.