Bio-Tchané, Nignan, Tani Ilboudo… Les artisans de la fortune du burkinabè Apollinaire Compaoré

Propriétaire, entre autres, de Telecel Faso, numéro trois de la téléphonie mobile au Burkina, et du groupe Union des assurances du Burkina (UAB) par le biais de sa filiale Alpha West Africa, Apollinaire Compaoré possède une myriade d’entreprises. Parmi elles, Burkina Moto et la Société burkinabè d’équipement (SBE), un établissement de crédit spécialisé dans la vente au comptant et à crédit de biens d’équipements.

Pour assurer une meilleure synergie entre ces multiples activités, Compaoré – qui était, par ailleurs, jusqu’à octobre 2023 le patron des patrons burkinabè – s’entoure d’une poignée de fidèles qui dirigent la stratégie du groupe Planor Afrique. Une organisation qui lui a permis de se développer dans la finance, avec Wendkuni Bank International (WBI) et, maintenant, avec Faso Crédit, spécialisé dans la microfinance.