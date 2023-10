Dans le foot, Yaya Touré veut plus d’entraîneurs africains

« Je veux voir de la diversité », insiste Yaya Touré, en regrettant le faible nombre de managers noirs dans le football de haut niveau. © GLEZ

Damien Glez Publié le 16 octobre 2023 Lecture : 2 minutes.







C’est dans un podcast de la chaîne britannique BBC Match of the Day que Yaya Touré vient de formuler un vœu de diversité. Ce n’est plus, cette fois-ci, le joueur retraité qui s’exprime : l’ancien sociétaire de Manchester City et du FC Barcelone, désormais âgé de 40 ans, a voulu partager son expérience de jeune entraîneur. Il convoque même le parcours de son frère, Kolo.

Contre les sceptiques

« Je veux voir de la diversité », insiste Yaya Touré, en regrettant le faible nombre de managers noirs dans le football de haut niveau. Pour expliquer cette faible proportion, il fait l’hypothèse de clichés qui auraient longtemps circulé. « La plupart du temps, les gens se sont demandé si les entraîneurs africains ou noirs seraient capables de suivre correctement des cours et de s’impliquer dans des rôles de management », affirme-t-il. Il se montre pourtant optimiste, en pariant que lui et son frère pourront ouvrir la voie. Et se veut confiant : les sceptiques auront « bientôt la réponse » à leur question…

Après le passage de son grand frère Kolo au Wigan Athletic FC comme manager, Yaya Touré dit se lancer « un défi à un niveau élevé en Europe », espérant que « des opportunités se présentent ». L’ancien international ivoirien a déjà été entraîneur adjoint de l’Olimpik Donetsk ukrainien puis coach adjoint de l’Akhmat Grozny, club russe basé en Tchétchénie. Après un passage par Tottenham, en tant qu’entraîneur des moins de 16 ans, il est actuellement coach adjoint au sein du club belge Standard de Liège.

Alors qu’il a gagné la Coupe d’Afrique des nations (CAN) avec son frère, en Guinée équatoriale en 2015, il aimerait faire partie du cercle restreint des footballeurs qui ont remporté le trophée continental à la fois comme joueur et comme entraîneur. Un appel du pied aux autorités du football ivoirien ? Toujours sur les ondes de la BBC, Yaya Touré a assuré qu’il y a de cela quelques années, on l’avait encouragé à briguer le poste de « manager de l’équipe nationale », mais que le moment n’était pas encore propice étant donné sa maturité d’alors et les opportunités apparues en Europe.

Trop vieux pour être footballeurs, un peu jeunes pour être entraîneurs, les frères Touré ont encore le temps de s’affirmer dans le monde du coaching.