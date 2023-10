Dette : le Kenya paré pour revenir sur les marchés en 2024

Le gouverneur de la Banque centrale du Kenya, Kamau Thugge, devant le bâtiment du Trésor national à Nairobi, le 15 juin 2023. © THOMAS MUKOYA/REUTERS

Kanika Saigal - envoyée spéciale à Marrakech Publié le 17 octobre 2023 Lecture : 4 minutes.







« À moins que le marché international ne cesse de fonctionner, je pense que nous aurons de nouveau accès au marché en 2024 », estime Kamau Thugge rencontré à l’occasion des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI à Marrakech. Rassuré par les progrès tangibles accomplis par son pays, le gouverneur de la Banque centrale entrevoit le chemin du refinancement de son euro-obligation de 2 milliards de dollars qui arrive à échéance en juin 2024.

Il a toutefois tempéré sa prévision en soulignant que l’époque grisante des rendements à un chiffre sur les émissions d’euro-obligations – qui a encouragé un grand nombre d’États africains à emprunter sur les marchés internationaux de la dette à la fin des années 2000 – ne reviendra pas. « L’inflation de base ne diminue pas et les taux resteront élevés pendant un certain temps. Les taux que nous avons pu obtenir il y a dix ans, je ne pense pas que nous les reverrons avant un certain temps », a-t-il expliqué.