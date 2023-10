Yacine Benslimane, Alioune Badara Fall, Anne Rigail… Dans les coulisses de la rencontre du gotha de l’aviation en Afrique

De gauche à droite : Alioune Badara Fall (Air Sénégal), Hadi Akoum (Airbus), Yacine Benslimane (Air Algérie), Anne Rigail (Air France) © Montage JA : DR, Magzter, DR, Air France/KLM

Nelly Fualdes - envoyée spéciale à Toulouse Publié le 16 octobre 2023 Lecture : 2 minutes.







Hôtel Novotel de Toulouse, le 14 octobre. En marge de la réunion dans la salle de conférence de l’Espace Capoul, où sont égrenés états financiers et bilans de l’Association des transporteurs aériens francophones, de petits groupes d’hommes – et quelques femmes – se forment.

Ici, le PDG d‘Air Algérie, Yacine Benslimane, et le directeur des affaires et de l’industrie de Middle East Airlines, Rabih Azar, échangent quelques mots. Là, l’équipe d’Air Sénégal, emmenée par son directeur général, Alioune Badara Fall, discute avec celle d’Air Côte d’Ivoire – représentée par son président, le général Coulibaly, et sa directrice commerciale, Aïcha Baba-Moussa Ouidi, avant de se tourner vers les cadres d’Air France, dont Jean-Marc Pouchol, le vice-président du groupe Air-France KLM. Anne Rigail, la directrice générale d’Air France, les rejoindra en fin d’après-midi.