Comment Sissi a assuré sa réélection en Égypte

Un bus de campagne électorale (orné du slogan « vive l’Égypte ») du président Abdel Fattah al-Sissi, dont les partisans se préparent à un rassemblement à Gizeh, le 2 octobre 2023. © Khaled DESOUKI/AFP

Laurent de Saint Perier Publié le 1 novembre 2023







« Les Égyptiens sont pris entre la peur du régime et la peur de l’inconnu et du chaos », résume Sophie Pommier, spécialiste de l’Égypte et membre du comité de rédaction de la revue en ligne OrientXXI. Le 2 octobre, au Caire, le président Abdel Fattah al-Sissi s’est déclaré candidat à la présidentielle anticipée qui se tiendra du 10 au 12 décembre, briguant ainsi un troisième mandat.