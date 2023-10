À Madagascar, entre Rajoelina et Ravalomanana, l’histoire doit-elle se répéter ?

Madagascar, le match © MONTAGE JA : LEWIS JOLY/POOL/AFP ; MAMYRAEL/AFP

Flore Monteau Publié le 16 octobre 2023 Lecture : 4 minutes.







LE MATCH DE LA SEMAINE – Ces derniers jours, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, tous deux candidats à l’élection présidentielle de 2023, apparaissent quotidiennement devant les Malgaches. Mais si le premier est en campagne, bien décidé à s’offrir un deuxième mandat consécutif à la tête de Madagascar, le second a surtout pris la tête d’un cortège de manifestants qui, chaque jour depuis début octobre, défilent dans les rues d’Antananarivo.

Marc Ravalomanana ne défie pas seul le pouvoir. À ses côtés, dix autres candidats – dont Hery Rajaonarimampianina, Andry Raobelina, Hajo Andrianainarivelo ou Siteny Randrianasoloniaiko – refusent eux aussi de faire campagne et demandent l’annulation de la candidature du président sortant. Mais, parce qu’il a présidé aux destinées de Madagascar entre 2002 et 2009 et que sa rivalité avec Andry Rajoelina rythme la vie politique du pays depuis plus d’une décennie, l’ancien chef de l’État est de loin le candidat le plus en vue de l’opposition.

Rajoelina seul en campagne