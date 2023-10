Du Sénégal au Bénin, Lagardère Travel Retail pousse ses pions en Afrique

Lagardère a fait ses premiers pas en Afrique avec la gestion d’un espace de 1 100 m2 au sein de l’aéroport Blaise-Diagne de Dakar, au Sénégal (ici en mai 2019). © World Bank / Vincent Tremeau.

Nelly Fualdes Publié le 17 octobre 2023 Lecture : 3 minutes.







Le 7 décembre 2017, à quelques dizaines de kilomètres de Dakar, l’heure était à l’inauguration de l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD). Dans le bâtiment flambant neuf, les traditionnels espaces d’enregistrement, d’embarquement, de restauration côtoient deux boutiques combinant souvenirs locaux, produits régionaux, presse et duty free, installées sur 1 100 m2. Ces derniers ont été confiés à Lagardère Travel Retail, alors nouveau venu sur le continent mais très bien implanté à l’échelle internationale avec ses boutiques aéroportuaires Aelia Duty Free et ses librairies Relay, disponibles dans plus de 200 gares et stations de métro.

L’entreprise est en effet l’une des deux branches – l’autre étant l’édition – du groupe français fondé par Jean-Luc Lagardère et désormais dirigé par son fils Arnaud.