Lors du 51e sommet extraordinaire de la Cedeao, le 30 juillet 2023, autour de la situation politique au Niger. © MONTAGE JA / ECOWAS.

Thaïs Brouck

et Nadoun Coulibaly Publié le 25 octobre 2023 Lecture : 8 minutes.







SAHEL : DES COUPS QUI COÛTENT (2/4) – Pour le néophyte, le marché de Zabr-Daaga, à Ouagadougou, n’a pas beaucoup changé. Les vendeuses ont toujours le sourire, elles proposent encore ignames et bananes plantain. On y vend inlassablement poulets, vêtements et autres ustensiles de cuisine. Mais derrière les sourires, il y a beaucoup de dépit.