« L’attaque du Hamas n’a aucun sens, sauf si le Hezbollah intervient aussi » – Entretien avec David Rigoulet-Roze

Julie Chaudier Publié le 14 octobre 2023







L’ACTU VUE PAR – L’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre sera-t-elle bientôt suivie d’une autre offensive, menée cette fois par le Hezbollah libanais ? David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l’Iris, spécialiste du Moyen-Orient, s’inquiète d’une escalade possiblement orchestrée par l’Iran dans le but de mettre fin au processus de normalisation des relations en cours entre les États arabes et Israël.

Jeune Afrique : On a toujours considéré qu’il existait au sein du Hamas une aile politique, proche du Qatar, et d’autres plus « sécuritaires » et sous influence plutôt iranienne. L’attaque du 7 octobre et son mode opératoire sont-ils le signe que les « Iraniens » ont pris le dessus ? Qu’est-ce que cela dirait de l’influence respective de l’Iran et du Qatar dans la région ?

David Rigoulet-Roze : Il y a eu une opération de lissage de l’image du Hamas, avec le très politique Ismaïl Haniyeh, mais il ne faut pas se méprendre, l’homme est un faux modéré. Au sein de l’organisation, il n’y a pas de réelle disjonction entre les politiques et les militaires. À l’issue d’une réunion en juin dernier à Téhéran, Ziad al-Nakhalah, le chef du Jihad islamique, a ostensiblement affirmé que le temps de la trêve était révolu et que la confrontation ouverte allait se concrétiser.