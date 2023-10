[Série] Ces prisonniers algériens en terre d’exil 

Prise de la Smalah, d’Abd el Kader, par le duc d’Aumale, à Taguin, le 16 mai 1843. © Montage JA; Luisa Ricciarini/opale.photo

Farid Alilat - Envoyé spécial à Cannes Publié le 26 octobre 2023







C’est un épisode occulté de la conquête française en Algérie. Entre 1841 et 1884, plus de trois mille Algériens ont été déportés sur ordre du maréchal Bugeaud à Fort Royal, sur l’ile Sainte-Marguerite, près de Cannes. Une bonne partie de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants ont été capturés le 16 mai 1843 au cours de la prise de la smala de l’émir Abdelkader. Premier chef de la résistance algérienne, l’émir a guerroyé contre les troupes françaises de 1831 jusqu’à sa reddition, en décembre 1847.

L’objectif principal du bannissement sans jugement en terre chrétienne de ces Algériens capturés lors de l’assaut des hommes du duc d’Aumale contre la smala était de contraindre les lieutenants d’Abdelkader à déposer les armes et à se soumettre à la France en échange de la libération de leurs familles, détenues sur l’île.

Coupés du monde, ces prisonniers ont enduré les difficiles conditions de détention et souffert des traumas de l’exil et du déracinement, si bien que 274 d’entre eux sont morts dans le Fort et ont été enterrés dans le cimetière musulman édifié dans un sous-bois de l’île Sainte-Marguerite.

Pour donner de la visibilité à cet épisode tragique de la conquête française, la mairie de Cannes a organisé une exposition, « Prisonniers en terre d’exil », du 8 juillet au 29 octobre, au Musée du Masque de fer et de Fort Royal, là même où ces Algériens ont été déportés. Étayée par des archives et des documents de l’époque, ainsi que par le travail de recherche d’historiens et d’experts, cette exposition propose une plongée dans un épisode méconnu de la conquête française.

Les épisodes de notre série :

De la smala de l’émir au bagne de Sainte-Marguerite (1/4)

Captifs de la smala d’Abdelkader exilés en France : la soumission ou le bannissement (2/4)

Captifs de la smala d’Abdelkader exilés en France : « Nos cœurs brûlent et nos yeux pleurent » (3/4)

Captifs de la smala d’Abdelkader exilés en France : le chantage par la terreur (4/4)