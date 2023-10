Le président zambien, Hakainde Hichilema, à Paris, le 23 juin 2023. © Lewis Joly / POOL / AFP

La Zambie, qui est en négociations depuis deux ans pour parvenir à un accord en vue de restructurer sa dette, est sur le point de signer un protocole d’accord en vue d’une future entente avec l’ensemble de ses créditeurs bilatéraux, a confié le 12 octobre, un porte-parole du FMI à Jeune Afrique.

Plus tôt dans la journée, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva s’était félicitée d’un accord pur et simple avec la Zambie lors d’une table ronde tenue à l’occasion des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale, qui se tiennent jusqu’au 15 octobre à Marrakech, au Maroc.

Bien qu’aucune entente définitive n’existe à ce jour, Situmbeko Musokotwane, ministre zambien des Finances, a quand même tenu à saluer « l’ensemble [des] créditeurs [qui] ont été merveilleux », tout en soulignant « combien il est embarrassant de se retrouver en situation de crise de la dette ».

Un défaut qui date de 2020

Un tel accord « n’est cependant pas suffisant pour offrir le type de vie que les jeunes Africains veulent vivre, » a-t-il ajouté, estimant qu’il était nécessaire désormais d’apporter « une meilleure croissance qui crée des emplois, afin que nous n’ayons plus de jeunes qui tentent de traverser le Sahara et la Méditerranée ».

La dette de la Zambie, qui a explosé ces dernières années, est évaluée à 32,8 milliards de dollars dont 18,6 milliards auprès de créanciers étrangers comme la Chine, son principal prêteur. Le pays dirigé par Hakainde Hichilema avait été le premier du continent à faire défaut sur sa dette en 2020 après l’irruption de la pandémie de Covid-19. Lusaka était parvenu à un premier accord en juin afin de restructurer 6,3 milliards de dollars sur la dette extérieure.

Cher héritage

L’ex-président zambien Edgar Lungu est notamment accusé d’avoir entrepris de lourds projets d’infrastructures et d’avoir surendetté le pays auprès de la Chine (4,1 milliards de dollars) qui construit aéroports, routes, écoles, usines et même postes de police dans le pays. « Si vous combinez ce que l’on dépense en salaires pour nos agents publics et le service de cette dette, cela représente plus de 90 % des taxes collectées. Désormais nous avons obtenu de l’aide, nous pourrons concentrer l’argent vers les plus vulnérables », a ajouté le ministre zambien.

La Zambie était parvenue à un accord avec le FMI en vue d’un programme d’aide de 1,3 milliard de dollars en août 2022 et a passé avec succès la première revue, qui permet au FMI de s’assurer de la mise en place des réformes prévues dans le programme, réalisée en juillet dernier.

