En Côte d’Ivoire, Kandia Camara élue présidente du Sénat

La ministre ivoirienne des Affaires étrangères, Kandia Kamissoko Camara, lors de la première réunion du nouveau gouvernement à Abidjan, le 7 avril 2021. © Cyrille Bah/Anadolu Agency via AFP

Aïssatou Diallo - à Abidjan Publié le 12 October 2023







L’issue de l’élection ne faisait pas vraiment de doutes. Candidate unique, Kandia Kamissoko Camara a été élue, ce jeudi 12 octobre, présidente du Sénat lors de sa séance inaugurale à Yamoussoukro. Elle a remporté 91 voix sur 97 – les 6 dernières étant des bulletins blancs.

Quelques jours plus tôt, d’autres noms de personnalités du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) avaient également circulé pour prendre la tête de l’instance. Parmi eux, Albert Toikeusse Mabri, et l’ex-ministre de l’Agriculture, Kobenan Kouassi Adjoumani. Mais c’est finalement sur Kandia Camara qu’Alassane Ouattara a porté son choix. Le président l’a choisie parmi les 33 sénateurs qu’il a nommés par décret le 9 octobre. Les 66 autres, eux, ont été élus par les grands électeurs le 16 septembre.