La Ligue arabe condamne le siège israélien de Gaza

Réunis le 11 octobre au Caire, siège de la Ligue arabe, les ministres des Affaires étrangères arabes ont condamné le siège imposé par Israël à Gaza, réclamant l’acheminement « immédiat » d’aide aux 2,3 millions de Palestinien soumis à des raids aériens d’Israël en réponse à l’attaque du Hamas.

Les ministres ont réclamé « la levée du siège de la bande de Gaza » et « l’autorisation immédiate de l’entrée de l’aide humanitaire, de nourriture et de carburant » dans la petite enclave ravagée par les guerres et la pauvreté. Ils ont encore exhorté Israël à « revenir sur sa décision injuste de couper (les approvisionnements) en électricité et en eau à Gaza ».

Gouvernement d’urgence

Le 11 octobre était le cinquième jour consécutif des raids aériens israéliens destructeurs dans la bande de Gaza. Un gouvernement d’urgence a été formé par Benyamin Netanyahou et Benny Gantz pour la durée du conflit avec le Hamas palestinien, qui a déjà fait des milliers de morts.

Les combattants du Hamas ont encore tiré des roquettes sur Israël, dont l’une a touché un hôpital à Ashkelon (sud) sans faire de victime, alors que les sirènes d’alerte ont retenti à Jérusalem.

Depuis qu’Israël a fermé ses postes-frontières avec Gaza pour les biens et les personnes, seul le poste de Rafah, vers l’Égypte, est ouvert, mais il a été bombardé trois fois par les Israéliens lundi et mardi.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri a reçu l’émissaire de l’ONU pour le Proche-Orient, Tor Wennesland, et le patron de l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini. Ils ont discuté des « moyens d’apporter une protection aux civils » et d’ « assurer un accès continu de la bande de Gaza aux services et à l’aide humanitaire », selon la diplomatie égyptienne.

