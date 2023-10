Israël – Hamas : message d’un rescapé du génocide des Tutsi à l’État hébreu

Le 9 octobre 2023, après un raid aérien israélien, des Palestiniens fouillent les ruines d’un immeuble à la recherche de survivants. © Mohamed Zaanoun/Middle East Images via AFP

Ghislain Shema Ndayisaba Publié le 12 octobre 2023 Lecture : 3 minutes.







J’aimerais présenter mes condoléances et exprimer ma sympathie à l’État d’Israël, ainsi que ma ferme condamnation du terrorisme et de la violence sous toutes leurs formes. Ces actes, quels que soient leurs auteurs et quel que soit ce qui les motivent, constituent une atteinte aux principes fondamentaux de l’humanité et de la civilisation. Il est essentiel de reconnaître que la vie humaine est sacrée et que chaque individu a droit à la sécurité et à la paix.

La sécurité, un droit fondamental

Dans ces moments difficiles, il est crucial de reconnaître le droit légitime d’Israël à se défendre. En tant qu’État hébreu, il a été établi comme refuge pour le peuple juif, qui a été persécuté à travers l’histoire. Comme tout autre pays, Israël a le devoir et la responsabilité de protéger sa population contre les attaques et les menaces. La sécurité nationale est un droit fondamental de chaque État souverain. Tous les gouvernements ont la responsabilité de garantir la sécurité et le bien-être de leurs citoyens. Dans le cas d’Israël, cette responsabilité est d’autant plus importante en raison de son histoire et des défis auxquels il doit faire face, notamment les menaces sécuritaires constantes dans la région. Israël a été confronté à des attaques terroristes, des conflits armés et des tentatives de délégitimation de son existence en tant qu’État. Dans de telles situations, il est essentiel que le gouvernement israélien puisse prendre des mesures pour assurer la protection de sa population et garantir sa sécurité. Cela peut impliquer des actions défensives pour contrer les attaques ou pour prévenir de potentielles menaces.

Cependant, il est également important de reconnaître les problèmes liés à l’occupation israélienne et les persécutions dont les Palestiniens sont victimes. Les souffrances et les injustices subies par le peuple palestinien sont réelles et ne peuvent être ignorées. Les restrictions de mouvement, les démolitions de maisons, les détentions arbitraires et d’autres formes de traitement injuste ont un impact profond sur la vie quotidienne des Palestiniens. Ces persécutions sont méprisables et contraires aux droits humains universels. Il est impératif que nous, en tant que communauté internationale, prenions position contre toute forme d’oppression et d’injustice, y compris l’occupation.

Reconnaissance mutuelle

La situation est complexe, et il est clair que ni les Palestiniens ni les Israéliens ne connaissent une paix véritable. Il est essentiel de promouvoir le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire international, ainsi que de soutenir les initiatives visant à favoriser la coexistence pacifique et la réconciliation entre les deux peuples. Un dialogue ouvert, la promotion de la justice et la reconnaissance mutuelle sont des éléments clés pour parvenir à une solution pacifique et durable au conflit israélo-palestinien. C’est pour cette raison que je crois fermement qu’une solution pacifique est la seule voie à suivre. Le recours à la violence ne fait qu’envenimer le conflit et entraver les efforts de paix. C’est dans ce contexte que je soutiens la création de deux États indépendants, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et l’harmonie. Cette solution à deux États est non seulement juste, mais elle est aussi la plus viable pour assurer la coexistence pacifique des deux peuples. Elle permettrait aux deux nations de prospérer, tout en respectant leurs droits respectifs à l’autodétermination.

En condamnant le terrorisme et la violence tout en reconnaissant les souffrances des Palestiniens, nous pouvons contribuer à créer un environnement propice à la paix et à la justice. La voie de la non-violence, de la compréhension mutuelle et de la coopération est la seule voie véritablement viable pour parvenir à une solution juste et durable au conflit israélo-palestinien. La paix véritable ne peut être obtenue que par le respect mutuel, la compréhension et le dialogue. Il est temps pour tous les acteurs impliqués de mettre fin à la violence et de travailler ensemble pour construire un avenir de paix, de stabilité et de prospérité pour tous.