Au Sénégal, le gouvernement de campagne d’Amadou Ba dévoilé

Un mois après sa désignation comme dauphin de Macky Sall à la tête de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) en vue de la présidentielle, et cinq jours après la diffusion d’un communiqué de la présidence annonçant qu’il serait reconduit à la tête du nouveau gouvernement, le Premier ministre Amadou Ba sait enfin sur quel pied danser.

Ce 11 octobre, dans la soirée, le ministre secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Ba, a en effet donné lecture de la composition d’un gouvernement remanié dont la durée de vie sera inexorablement limitée à un peu plus de cinq mois – voire moins, en cas de victoire d’un candidat dès le premier tour, le 25 février prochain.

Chaises musicales

Le gouvernement sortant était composé de 36 ministres, le Premier ministre assumant parallèlement, depuis plusieurs mois, les fonctions de deux démissionnaires membres de Rewmi, le parti du candidat Idrissa Seck : celui des Sports, Yankhoba Diatara, et celui de l’Élevage et des Productions animales, Aly Saleh Diop.

Plus récemment, le ministre de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, avait lui aussi tiré sa révérence, dépité de ne pas avoir été choisi par Macky Sall pour tenter de lui succéder. Il n’avait pas été remplacé.

Le gouvernement qui vient d’être nommé compte quant à lui 39 ministres. Mais on a bien du mal à y percevoir de véritables changements, si ce n’est à travers un jeu de chaises musicales sans véritable perdant entre ses principales têtes d’affiche.

La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur depuis 2020, l’avocate Aïssata Tall Sall, et le constitutionnaliste Ismaïla Madior Fall, garde des Sceaux, ministre de la Justice depuis 2022 après l’avoir été de 2017 à 2019, intervertissent ainsi leurs fonctions respectives.

Antoine Félix Abdoulaye Diome quitte quant à lui le ministère de l’Intérieur pour celui du Pétrole et des Énergies, où il remplace Sophie Gladima, tandis que Sidiki Kaba abandonne le ministère des Forces armées, désormais confié à El Hadj Oumar Youm (qui était jusque-là le président du groupe parlementaire de la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale), pour celui de l’Intérieur.

Enfin, le ministre des Transports aériens, Doudou Ka, remplace Oulimata Sarr en tant que ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération.

Maintien des équilibres

L’équilibre des forces en présence en ce qui concerne les deux principaux alliés de l’Alliance pour la République (APR, parti présidentiel) au sein de BBY reste globalement inchangé puisque les deux représentants du Parti socialiste (PS) et l’un des deux ministres issus de l’Alliance des forces de progrès (AFP) restent au gouvernement.

Dans une brève allocution, le Premier ministre, Amadou Ba, a réitéré « [son] engagement et [sa] détermination à mettre en œuvre [l]a vision » du président de la République, indiquant que ce dernier avait assigné quatre objectifs à son gouvernement, à moins de quatre mois du premier tour : « Répondre aux défis de la souveraineté et assurer une bonne organisation de l’élection présidentielle ; prendre en charge les urgences économiques et sociales […] ; veiller au fonctionnement adéquat des services publics et à la stabilité sociale ; finaliser les projets prioritaires du chef de l’État. »