Les locaux d’EY, à Londres, en Angleterre, en avril 2023. © MAJA SMIEJKOWSKA/REUTERS.

Omer Mbadi - à Yaoundé Publié le 12 octobre 2023 Lecture : 5 minutes.







Le bras de fer judiciaire a momentanément cédé la place à la guerre des communiqués. Depuis le 6 octobre, ECA Ernst & Young Cameroun SA et ECA Ernst & Young Cameroon SARL ont résilié les accords d’adhésion au réseau global et ne font plus partie d’EY, a annoncé Joseph Pagop Noupoué, alors représentant pays d’EY au Cameroun. L’immeuble abritant les bureaux a subi un rebranding express, et ces sociétés se nomment désormais ECA SA et ECA Tax Legal.