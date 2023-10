Coach, j’ai raté l’avion : le long périple des Camerounais avant d’affronter la Russie

L’équipe nationale de football du Cameroun, lors d’un entraînement, à Yaoundé, le 6 novembre 2022.

Alexis Billebault Publié le 12 October 2023 Lecture : 4 minutes.







La seconde trêve internationale prévue par la Fédération internationale de football (Fifa) pour la saison 2023-2024 a débuté lundi 9 octobre pour les dizaines de sélections de toutes les confédérations concernées par des matches officiels ou amicaux lors de cette période. Ces équipes ont toutes rejoint leurs terrain d’entraînement afin de préparer leur rencontre le plus studieusement possible.

Sauf, peut-être, le Cameroun. Les Lions indomptables, qui affronteront le Sénégal à Lens, en France, le 16 octobre, ont en effet été invités à Moscou pour y affronter la Russie, le 12 octobre. Les deux matches – dont le premier face aux Russes est déjà très critiqué dans le contexte international – sont planifiés depuis plusieurs semaines. Mais cela n’a pas empêché la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) de faire preuve d’une certaine légèreté dans l’organisation du voyage vers la capitale russe.

« Qui vous a donné cette information ? »

Dans un monde idéal, le staff aurait dû être sur place dimanche 8 octobre pour accueillir les joueurs d’ici au lendemain – certains d’entre eux ayant joué avec leurs clubs respectifs le dimanche – afin qu’ils bénéficient de deux à trois séances d’entraînement. Mais le staff technique, réparti entre le Cameroun et la France pour plusieurs de ses membres, et les joueurs ont dû attendre le lundi soir pour recevoir leurs billets d’avion, ainsi que nous l’ont certifié plusieurs sources.

Informé de la situation lundi dans la journée, Jeune Afrique a contacté l’ancien international Raymond Kalla, « team manager » de la sélection. Quand nous lui avons demandé de confirmer cette information, l’ex-défenseur a – un peu sèchement – demandé « qui nous l’avait donnée ». Alors que nous lui rappelions notre attachement à la protection de nos sources, la communication a été coupée. Sans surprise, le team manager est ensuite resté sourd à nos messages et appels suivants.

« Imaginez le périple »

Des joueurs, contactés eux aussi par Jeune Afrique, ont quant à eux cessé de répondre à la discussion entamée sur WhatsApp quand ils ont pris connaissance de la nature de nos questions. « Normal, ils veulent protéger l’institution et ne pas se mouiller, même s’ils n’en pensent pas moins », glisse un membre de la Fecafoot. Pourquoi tant de gêne ? Peut-être parce que, si les choses ont commencé à se débloquer lundi soir pour la sélection camerounaise, le périple n’a pas été de tout repos.

Le sélectionneur, Rigobert Song, et des membres de son staff ont ainsi quitté Yaoundé dans la nuit du lundi au mardi, direction Moscou via Istanbul, en Turquie. De nombreux joueurs évoluant en Europe, et notamment en France, devaient également passer par la Turquie et emprunter un vol de la compagnie Turkish Airlines. Il est en effet impossible de rejoindre Moscou à partir de Paris ou de Londres en raison des sanctions prises contre la Russie depuis le début de son invasion de l’Ukraine, en février 2022.

« Mais il a été demandé à certains joueurs évoluant en France de venir par leurs propres moyens à Paris, où ils ont reçu les billets pour Istanbul. Et il n’y a pas que des joueurs évoluant en Europe : Nouhou Tolo et Olivier Mbaizo jouent aux Etats-Unis [respectivement aux Seattle Sounders FC et au Philadelphia Union]. Imaginez le périple pour se rendre à Moscou, avec un match programmé le jeudi en fin de journée », s’agace un proche de la sélection nationale, sous couvert d’anonymat.

Un match à plusieurs centaines de milliers d’euros

Les joueurs sont arrivés à Moscou en ordre dispersé entre mardi soir et mercredi – à l’exception de l’attaquant Moumi Ngamaleu, qui vit dans la capitale russe, puisqu’il porte le maillot du Dynamo Moscou, le club locataire de la VTB Arena, l’enceinte où la sélection de Russie recevra les quintuples champions d’Afrique. En d’autres termes, les Lions n’auront pu s’entraîner qu’une seule fois, et pendant seulement une heure, pour préparer cette rencontre.

« C’est regrettable de mettre les joueurs dans ces conditions. On ne prépare pas un match international, lequel va qui plus est être très observé du fait de l’identité de l’adversaire, de cette façon », poursuit cette même source. Un accord avait été conclu entre les fédérations russe et camerounaise, après que ce match a été décidé au niveau des ministères des Affaires étrangères de deux pays. La Russie ayant invité les Lions, les frais d’hébergement, repas inclus, et de transport entre l’hôtel et le stade où se déroulera la rencontre sont pris en charge par la fédération locale.

De plus, un cachet de plusieurs centaines de milliers d’euros aurait été versé par celle-ci à la Fecafoot – une pratique assez courante lors de l’organisation de matches amicaux –, cette dernière devant utiliser une partie de cette somme pour acheter les billets d’avion. C’est là que le bât aurait blessé, en l’occurrence : d’après les informations recueillies par Jeune Afrique, les personnes chargées de l’organisation des déplacements à la fédération ont tardé à s’occuper des titres de transport.

Un impair qui ne serait pas le premier du genre et qui irrite de plus en plus les joueurs. Ceux-ci quitteront Moscou vendredi 13 octobre pour rejoindre la France afin d’y affronter les Sénégalais trois jours plus tard.