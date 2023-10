Afrique-France : les Young Leaders veulent explorer de nouvelles voies

Promotion 2023 du programme des Young Leaders de la French-Africa Foundation. © French-Africa Foundation

Marwane Ben Yahmed Publié le 11 October 2023







Alors qu’experts, diplomates et politiques s’accordent à reconnaître que la relation Afrique-France doit ouvrir un nouveau chapitre, la troisième édition du programme Young Leaders de la French-African Foundation (programme dont Jeune Afrique est partenaire) entend s’imposer comme un centre de réflexion et de dialogue. Objectif de l’événement qui s’est tenu à Paris du 2 au 5 octobre : mobiliser les jeunesses engagées de part et d’autre.

Réunis sous le double patronage des présidents français, Emmanuel Macron, et rwandais, Paul Kagame, les 30 Young Leaders ont été sélectionnés parmi 3 000 candidats de diverses origines – française et africaines – par la French-African Foundation. Le thème « Libérer les énergies » illustre l’ambition de la fondation : canaliser la vitalité, l’innovation et l’investissement de cette promotion afin d’élaborer des solutions communes aux défis économiques, culturels et politiques qui s’imposent aujourd’hui.

Des liens iconoclastes

Les échanges avec des personnalités issues d’horizons multiples ont compté parmi les principaux marqueurs de cette édition. L’intervention d’Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères, a permis une immersion immédiate dans la géopolitique actuelle. Mais alors que les relations entre la France et le continent sont souvent dominées par la sphère politique, les Young Leaders souhaitent nouer des liens plus iconoclastes.

Les discussions avec A’Salfo, cofondateur du groupe Magic System, et avec l’artiste malgache Joël Andrianomearisoa, ainsi que la visite de représentants du Quai-Branly ont mis au jour la dimension culturelle et entrepreneuriale de ces jeunes profils, insistant sur le potentiel d’un partenariat renouvelé fondé sur la créativité. Le sport a également été mis à l’honneur. Les Young Leaders ont pu visiter le parc des Princes et rencontrer des personnalités telles que Bruno Owikoti, qui gère les partenariats du club, ou encore les anciens joueurs professionnels Bernard Mendy et Sabrina Delannoy.

Les visites d’entreprises comme Orange – qui a donné lieu à un entretien avec la présidente Christel Heydemann –, et les interactions avec des personnalités, dont Éric Nabil-Jumbert, Chief Growth Officer chez Danone, ont permis d’explorer les perspectives liées à la technologie, au leadership féminin et à l’innovation, mais aussi les enjeux alimentaires dans un contexte de forte inflation.

Les membres du programme ont aussi pu assister à l’ouverture officielle du BIG de la Banque publique d’investissement (Bpifrance), événement business de premier plan en Europe, et échanger avec les équipes en charge de l’export et de l’entrepreneuriat sur le continent. Le passage chez France Médias Monde a, lui, mis l’accent sur l’importance d’une représentation médiatique équilibrée, avec un appel à une transition plus forte vers le digital et une meilleure compréhension des sujets africains dans les médias français.

Enjeux climatiques

L’avenir des infrastructures publiques en Afrique était également à l’ordre du jour, avec des discussions autour de projets concrets, comme le transport en commun rapide par bus au Sénégal. Cette session, menée par Mathieu Peller, directeur général adjoint de Meridiam, a été complétée par des débats sur l’avenir climatique en prévision de la COP28, ainsi que sur les enjeux financiers liés à l’attractivité des nations africaines avec Patrick Dupoux, de Boston Consulting Group (BCG).

Les sujets plus polémiques n’ont pas été éludés. Ainsi, les enjeux de l’immigration ont fait l’objet d’une session dédiée menée par François Gemenne, expert au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) et spécialiste des migrations climatiques. De la même manière, la question complexe de l’attractivité financière des pays africains a été abordée sans tabou par l’entremise de Stéphane Charbit, associé-gérant chez Rothschild.

Plus sensible encore, le débat sur la réalité du sentiment anti-français en Afrique a été entamé lors d’une rencontre avec Anne-Claire Legendre, directrice de la communication et de la presse, porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Enfin, les partenariats franco-africains ont été largement discutés avec la secrétaire d’État en charge de la francophonie, du développement et des partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, dans tous les secteurs.

Les sessions de brainstorming, comme la création d’un livre blanc, doivent traduire les ambitions de ces Young Leaders en actions concrètes. Ces initiatives visent à transformer les idées en propositions tangibles dans les domaines de la tech, et des systèmes alimentaires et culturels qui seront ensuite présentées aux plus hauts niveaux des gouvernements français et africains.