Au Sénégal, Youssef Omaïs à l’heure de la transmission

Youssef Omaïs, 69 ans, a fondé Patisen en 1981. MONTAGE JA : © Sylvain Cherkaoui pour JA

Estelle Maussion - Envoyée spéciale à Dakar Publié le 18 octobre 2023 Lecture : 5 minutes.







LE PORTRAIT ÉCO DE LA SEMAINE – Il ne cède pas juste une entreprise, mais ce qu’il considère comme une famille. Et, même s’il refuse de s’épancher, c’est bien dans cet état d’esprit que se trouve Youssef Omaïs, le fondateur et patron du champion agroalimentaire Patisen. À bientôt 70 ans et sans héritier, l’entrepreneur sénégalais d’origine libanaise, silhouette longiligne à l’éternelle chemise et à la voix douce, a cette fois-ci sauté le pas, après avoir plusieurs fois décliné des offres de rachat par le passé.