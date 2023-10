Le plaidoyer d’Ajay Banga pour moins investir dans les énergies fossiles

Le président de la Banque mondiale (BM) a défendu des investissements limités dans les énergies fossiles, assurant toutefois vouloir les « réduire » au moment où il souhaite faire grandir l’institution afin de mieux combattre le changement climatique.

À Lire Dix choses à savoir sur Ajay Banga, le nouveau patron de la Banque mondiale

« Nous avons investi 170 millions (de dollars) directement dans les énergies fossiles l’an dernier, sur les 120 milliards d’engagements de la Banque » et c’était « dans le gaz naturel », a souligné Ajay Banga lors d’une conférence de presse. « Le monde développé utilise le gaz naturel tous les jours et ce qu’on essaie de faire, c’est de réduire les investissements dans les énergies fossiles », a-t-il poursuivi.

Climatoscepticisme

« Par exemple, on n’a pas investi directement dans une centrale à charbon depuis 2010. Mais même depuis 2019, avant que je rejoigne la Banque, nos investissements dans les énergies fossiles ont été réduits dramatiquement », a ajouté Ajay Banga, qui a succédé en juin à David Malpass lequel avait été accusé de climatoscepticisme et de n’avoir pas fait assez en faveur du climat.

Le nouveau dirigeant cherche pour sa part à repositionner la BM pour mieux répondre à des défis mondiaux comme le changement climatique. Mais l’institution basée à Washington est régulièrement attaquée par des défenseurs de l’environnement pour la poursuite de son soutien aux énergies fossiles.

« Tout petit rôle du gaz »

Quelques manifestants avaient ainsi déployé une banderole devant l’entrée des réunions de la Banque et du FMI, lundi à Marrakech, pour demander d’en terminer avec ces financements, alors qu’une manifestation sur ce thème est prévue vendredi.

À Lire À Paris, FMI et Banque mondiale sur la sellette dans leur forme actuelle

Ajay Banga a appelé à une discussion sur le rôle du gaz, moins émetteur que le pétrole et surtout le charbon, dans la transition énergétique. « Nous pensons qu’il joue un rôle mais un tout petit rôle », a-t-il avancé. « La question la plus importante c’est comment on peut continuer à agir en faveur des énergies renouvelables », a-t-il estimé.

Avec les réformes en cours, la BM pourrait augmenter ses capacités de financement à 150 milliards de dollars ou plus au cours des dix prochaines années, a avancé le responsable, jugeant que ce n’était « pas suffisant ». « Après avoir forgé une meilleure banque, il nous faudra une banque plus grosse », a-t-il lancé sans rentrer dans les détails.

(Avec AFP)