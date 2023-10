Au Sénégal, Ousmane Sonko redevient éligible

L’opposant sénégalais Ousmane Sonko, le 8 juin 2022 à Dakar. © Erick Ahounou/ACHOURA/AID

Mehdi Ba Publié le 13 octobre 2023 Lecture : 6 minutes.







« On a gagné ! Le juge a ordonné la réinscription d’Ousmane Sonko sur les listes électorales. » Il est plus de 22h30 à Ziguinchor, ce jeudi 12 octobre, lorsque l’avocat Saïd Larifou lance ce cri de victoire après une audience marathon ouverte près de 12 heures plus tôt.

Dans une salle d’audience dont l’accès avait été refusé aux journalistes et au public, le tribunal d’instance de la ville de Casamance, dont Ousmane Sonko est le maire depuis janvier 2022, a longuement examiné la requête de la dernière chance déposée par les avocats de l’opposant.

Une audience de la plus haute importance pour le président des Patriotes africains pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) puisqu’elle conditionne sa capacité à se présenter à l’élection présidentielle du 25 février prochain. Celui-ci avait en effet été radié des listes électorales en raison des différentes procédures judiciaires qui le visent, ce qui était de nature à rendre caduque sa candidature.