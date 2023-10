Pourquoi Brussels Airlines passe à l’offensive en Afrique de l’Est

[Photo via MaxPPP]

Cotonou, Dakar, Ouagadougou, Kinshasa… Et bientôt Nairobi : en ajoutant à sa flotte un dixième avion long-courrier, Brussels Airlines, membre du groupe Lufthansa, pourra opérer, à compter de juin 2024, 63 rotations hebdomadaires vers l’Afrique subsaharienne, soit 126 vols par semaine. Elle offrira ainsi « plus de choix que jamais aux voyageurs au départ et à destination » du continent, assure sa directrice générale, Dorothea von Boxberg, dans un communiqué diffusé par la compagnie en septembre.

Avec ce nouvel appareil intercontinental (le même nombre qu’avant la crise), le pavillon belge pourra proposer 18 destinations en Afrique subsaharienne, « ce qui est le nombre le plus élevé jamais atteint », assure Brussels Airlines, contactée par Jeune Afrique. Mais, alors que l’ajout d’un neuvième A330, en juin 2022, lui avait permis de remettre Conakry et Ouagadougou sur sa carte de destinations, elle se tourne cette fois-ci vers l’Est, ajoutant le Kenya à son réseau et renforçant sa desserte du Rwanda, qui deviendra quotidienne.