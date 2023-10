Au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema face à ses premières critiques

Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition au Gabon. © Facebook / Présidence du Gabon.

Jeanne Le Bihan Publié le 11 October 2023 Lecture : 5 minutes.







« Communiqué numéro 018 », commence Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, le 8 octobre, dans la cour de la présidence gabonaise. Plus d’un mois après le coup d’État du 30 août mené par la junte de Brice Clotaire Oligui Nguema, la scénographie n’a pas varié. Entouré par plusieurs militaires – ici, deux –, le porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) continue d’annoncer les décisions importantes du nouvel exécutif, vêtu d’un treillis.

Pour la seconde fois en deux jours, la communication concerne le pouvoir législatif. Après la désignation des bureaux des deux chambres du Parlement, les compositions de celles-ci – 98 députés et 70 sénateurs – ont en effet été annoncées le 7 octobre, mais font d’ores et déjà l’objet d’une nouvelle communication. Et pour cause : pour la première fois ou presque depuis le putsch, les hommes d’Oligui Nguema, confrontés à des critiques, se sont sentis obligés de rectifier le tir.

Le PDG d’Ali Bongo en force