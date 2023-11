En Tunisie, pourquoi étudier la langue d’un pays qui vous malmène ?

Issu du dossier

[Série] Au Maghreb, le grand recul de la France et du français

Le président français Emmanuel Macron promettait en 2017 de « tout changer » dans les relations entre Paris et les trois pays du Maghreb central. Mais à présent, le lien semble plus distendu que jamais, alors que l’usage et de l’apprentissage de la langue française connaissent une désaffection croissante.