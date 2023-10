En Côte d’Ivoire, Robert Beugré Mambé nommé Premier ministre

Robert Beugré Mambé, homme politique ivoirien, gouverneur du district d’Abidjan depuis 2011. © Issam Zejly pour JA

Aïssatou Diallo

et Florence Richard Publié le 16 octobre 2023







C’est une surprise que peu – voire personne – n’avait vu venir. Après plus d’une semaine de rumeurs et de spéculations, Alassane Ouattara a nommé ce lundi 16 octobre Robert Beugré Mambé comme Premier ministre. Selon le décret présidentiel, il est désormais chargé de proposer au chef de l’État un nouveau gouvernement « dans les meilleurs délais », selon un communiqué de la présidence.

Figure du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), Robert Beugré Mambé a été nommé gouverneur du district autonome d’Abidjan par Alassane Ouattara à son arrivée au pouvoir, en 2011. Un poste stratégique qu’il occupait toujours jusqu’à aujourd’hui. Lors des dernières élections locales, le 2 septembre, il a été élu maire de la commune de Songon, à une trentaine de kilomètres à l’ouest d’Abidjan.

Coup dur pour Achi

Pour Patrick Achi, cette éviction de la primature est un coup dur. Premier ministre depuis mars 2021, il avait été nommé après le décès de son prédécesseur Hamed Bakayoko, qui avait lui-même succédé à Amadou Gon Coulibaly, disparu en juillet 2020.

Transfuge du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) et ancien proche d’Henri Konan Bédié, il s’était fait une place de choix dans le premier cercle du président et était décrit par beaucoup comme l’un de ses plus proches collaborateurs.

Bien implanté localement, il venait d’être confortablement réélu pour un deuxième mandat à la tête du conseil régional de la Mé lors des élections locales du 2 septembre.

Kandia Camara présidente du Sénat

Le remaniement ministériel est attendu demain, le 17 octobre. Le 28 septembre, lors du précédent conseil des ministres, le chef de l’État avait informé les membres du gouvernement de sa volonté de remanier son équipe, provoquant un certain émoi dans la salle. Depuis, peu d’informations ont filtré sur les futurs entrants et sortants.

L’élection de Kandia Camara à la présidence du Sénat jeudi 12 octobre libère la place au ministère des Affaires étrangères, poste qu’elle occupait depuis 2021. Autre portefeuille à pourvoir : celui des Relations avec les institutions, que lâche Gilbert Koné Kafana. Le président du directoire du RHDP devient haut représentant du président Ouattara, dont il est un fidèle soutien depuis les années 1990.

Bons résultats aux locales

Gilbert Koné Kafana tire ainsi avantage des très bons résultats obtenus par le RHDP lors des dernières locales. Le camp présidentiel a raflé plus de la moitié des communes, et plus des trois quarts des régions du pays, loin devant les partis d’opposition.

Autre fidèle du président depuis trois décennies, son conseiller spécial Ally Coulibaly est fait grand chancelier de l’ordre national, tandis qu’Épiphane Zoro Bi, jusque-là ministre de la Promotion de la bonne gouvernance, prend la tête de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance.