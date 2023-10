L’improbable soutien de Raël à l’Alliance des États du Sahel

En pleine recomposition idéologico-diplomatique, l’Afrique sahélienne liste ses adversaires et compte ses amis. Ce samedi 7 octobre 2023, c’est du Burkina Faso que les trois pays fondateurs de l’Alliance des États du Sahel (AES) – scellée par Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahamane Tiani – ont reçu le soutien du Français Claude Vorilhon. Plus connu sous le pseudonyme de Raël, le gourou du mouvement raélien prépare la venue des Elohim, les extraterrestres qui auraient créé l’espèce humaine et qu’il affirme avoir rencontrés en 1973.

« Soutien inconditionnel »

C’est le « guide-évêque » du mouvement au Burkina Faso, Abdoulaye Ouadba, qui vient de relayer publiquement une intervention de son prophète datée du 17 septembre dernier. Raël y réitère son « soutien inconditionnel aux dirigeants et aux populations des pays de l’Alliance des États du Sahel actuellement en lutte pour leur souveraineté ».

Le reste des déclarations du gourou s’inscrit dans le droit fil du discours panafricaniste : l’AES serait « un signe précurseur des États-Unis d’Afrique », laquelle future union ferait du continent la « première puissance mondiale sur tous les plans » ; l’Alliance sahélienne mériterait de « faire partie des Brics » ; en attendant « d’avoir une puissance militaire suffisamment dissuasive », les pays africains en quête de souveraineté devraient demander « à la Chine et à la Russie d’ouvrir des bases militaires en Afrique afin que les anciens colonisateurs ne soient jamais tentés d’y revenir par la force » ; quant au franc CFA , il serait une « honteuse monnaie coloniale », source d’un « impôt colonial », depuis la « pseudo-décolonisation».

Camps raéliens

Et les Raéliens sahéliens de rappeler un appel de Raël de 1989 : « Afrique, réveille-toi ! » « Afrique » ou plutôt « Kama », le nom authentique du continent, avant la colonisation… S’il y vient rarement, officiellement pour des raisons de santé, Raël affirme que les deux premiers représentants de l’espèce humaine créés par les Elohim, il y a 25 000 ans, étaient noirs.

Le gourou au chignon poivre et sel a rapidement exprimé son souhait d’ériger, au Sahel, des camps raéliens, des ambassades pour extraterrestres et des « hôpitaux du plaisir » gérés par l’organisation « à but non lucratif » Clitoraid. De quoi booster l’opération « Adopter un clitoris », lancée en mai 2006.

« Raël » rime avec « Sahel ». Le Burkina, d’où l’on vient de diffuser le message panafricain du gourou – notamment les villes de Bobo-Dioulasso et Banfora –, a rapidement été identifié comme un lieu propice au programme de « méditation sexuelle pour accéder à l’orgasme cosmique » et, à terme, de clonage.