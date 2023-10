L’poufa, Kadhafi, kobolo… Ces nouvelles drogues qui ravagent la jeunesse africaine

© MONTAGE JA : DR

Maÿlis DUDOUET Publié le 20 octobre 2023 Lecture : 2 minutes.







« L’poufa » au Maroc, « kobolo » au Gabon, « kush » en Sierra Leone ou encore « volet » au Sénégal… Partout sur le continent, de nouvelles drogues émergent. Tout aussi destructrices que les substances traditionnelles – parfois beaucoup plus – elles sont souvent moins chères, et donc plus facile d’accès. Certaines sont dérivées de drogues déjà connues.

Quelles effets induisent-elles ? Qui les fabrique ? Quels sont les profils des consommateurs et quels risques prennent-ils en touchant à ces produits ultra-addictifs ? Pour comprendre, nous avons compulsé et cartographié les données disponibles sur la propagation de cet inquiétant phénomène.

Tramadol et opiacés