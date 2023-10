Qui est Magalie Gauze-Sanga, première femme à gagner l’Ecobank Fintech Challenge ?

Cinq minutes ont suffi à Magalie Gauze-Sanga pour convaincre, le 6 octobre, à Lomé, les quatre membres du jury de la sixième édition de l’Ecobank Fintech Challenge. Koree, l’application qui permet aux utilisateurs de créer une carte de fidélité virtuelle lors d’un achat chez un marchand partenaire et de se faire créditer de la petite monnaie, a été donnée gagnante. Elle devance ses sept autres concurrents shortlistés parmi près de 1 500 fintech en compétition, en succédant au duo nigérian Michael Oluwole et Afolabi Olamide de la start-up Touch and Pay.

« Je suis particulièrement fière que Koree ait remporté l’Ecobank Fintech Challenge, fière de contribuer à l’innovation dans le paysage des paiements financiers en Afrique, fière de construire une équipe diversifiée jeune mais travailleuse et très talentueuse, fière de mettre le Cameroun sur la carte mondiale de la fintech, et très fière d’ouvrir les portes aux prochaines femmes leaders gagnantes », a-t-elle déclaré à l’issue de la compétition.