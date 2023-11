Christian Avellin (Spat) : « La desserte multimodale est une réalité en Afrique de l’Est, elle doit se densifier »

Christian Avellin/ © MONTAGE JA : SPAT.

Olivier Caslin Publié le 6 novembre 2023 Lecture : 6 minutes.







Principale porte d’entrée maritime de Madagascar, le port de Toamasina n’en finit pas de faire sa mue. Depuis 2018, le seul port en eau profonde de la Grande Île a engagé d’importants travaux pour sa modernisation et l’extension de ses installations. Près de 640 millions de dollars sont investis pour équiper Toamasina d’un nouveau terre-plein de dix hectares gagnés sur le récif et destinés au stockage de conteneurs. Un prolongement de 345 mètres du brise-lame déjà existant est également prévu, ainsi que la construction d’un nouveau terminal à conteneurs et la réhabilitation des anciens quais du môle C, le tout porté à un tirant d’eau de 16 mètres, contre 11 actuellement.