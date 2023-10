Candidat en RDC, Floribert Anzuluni « ne compte pas faire de la figuration »

Autrefois « citoyen engagé », Floribert Anzuluni, 40 ans, saute le pas et s’apprête à briguer la magistrature suprême. Le 5 octobre, le président du parti Alternative citoyenne (AC-Congo RDC), fonction qu’il exerce depuis le 11 septembre, a été désigné candidat de la société civile pour la présidentielle du 20 décembre prochain.

Il a été choisi au terme d’une primaire inédite, organisée par la plateforme Alternative pour un Congo nouveau (ACN), qui regroupe des organisations de la société civile, des mouvements citoyens, des organisations politiques et des personnalités indépendantes. Ce dimanche 8 octobre, il déposera son dossier de candidature auprès de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Candidat contre « un système prédateur »

« Nous avons décidé de nous engager dans l’espace politique pour mettre fin à un système de gestion prédateur qui est à la base de l’état de quasi faillite dans lequel le pays se trouve depuis des décennies, explique-t-il à Jeune Afrique. Un système qui malheureusement se renforce de plus en plus et est aujourd’hui incarné par la quasi-totalité des acteurs politiques actifs. »

Floribert Anzuluni indique avoir participé, de mai à juillet, à des consultations populaires visant à recenser les attentes des citoyens originaires de 35 villes et 145 territoires du pays. « Cela a permis de conclure un contrat social qui prend en compte les problèmes prioritaires des citoyens ainsi que les engagements qu’ils veulent que les futurs dirigeants de ce pays prennent, précise-t-il. Les Congolais ont besoin des leaders qui connaissent leurs problèmes et proposent des solutions concrètes et réalistes. »

Déterminé à gagner

Saura-t-il convaincre un électorat réputé régionaliste ? Son parti présente près de 1 000 candidats aux législatives nationales, aux provinciales et aux municipales organisées en même temps que la présidentielle, mais Floribert Anzuluni fera-t-il le poids devant ses concurrents, parmi lesquels Félix Tshisekedi, le président sortant, Moïse Katumbi, l’ancien gouverneur du Katanga, ou encore Martin Fayulu, candidat malheureux en 2018 ?

« On ne s’engage pas pour faire de la figuration. Nous sommes bel et bien déterminés à gagner. Et cela, à tous les niveaux ! », affirme-t-il avec assurance.

Dans une présidentielle à un seul tour, la question d’une candidature commune se pose toutefois. Peut-il nouer des alliances avec des membres d’une classe politique pour laquelle il n’a que peu d’estime ? « J’appartiens à un mouvement alternatif. Nous sommes disposés à échanger sur la possibilité d’une coalition avec tous ceux qui partagent nos valeurs, et dont le projet de société a pour socle la libération du pays de ce système. »

Sur le chemin de l’exil

Floribert Anzuluni n’est pas un inconnu sur la scène congolaise. Depuis plusieurs années déjà, le mouvement citoyen Filimbi (« sifflet », en swahili) joue les empêcheurs de tourner en rond. Apparu à l’époque où Joseph Kabila est soupçonné de vouloir étendre son bail à la tête de l’État après son deuxième et dernier mandat, Floribert Anzuluni s’attire rapidement l’hostilité du pouvoir en place. Il est contraint à l’exil pour éviter la prison. Pendant quatre ans, ce jeune banquier alors âgé de 32 ans coordonnera les actions de Filimbi depuis l’extérieur du pays.

Il faudra attendre novembre 2019, soit dix mois après le départ de Joseph Kabila et l’arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, pour que Floribert Anzuluni, dont le père — Anzuluni Bembe Isilonyonyi — a dirigé l’Assemblée nationale sous Mobutu, revienne au pays.