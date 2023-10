Le Rwandais Claver Gatete succède à Vera Songwe à la tête de la CEA

Il aura fallu plus d’un an à l’institution pour désigner sa nouvelle figure de proue. Après la démission surprise de l’économiste camerounaise, Vera Songwe, du secrétariat exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) en août 2022, la période de latence a fait long feu.

Dans la soirée du 6 octobre, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a en effet annoncé la nomination du Rwandais Claver Gatete comme prochain secrétaire exécutif de la CEA. En attendant que son nouveau représentant prenne officiellement ses fonctions, le rôle par intérim continuera d’être exercé par le Mozambicain Antonio M. A. Pedro, secrétaire exécutif adjoint.

Ancien ministre

Actuel ambassadeur et représentant permanent du Rwanda auprès des Nations unies à New York, Claver Gatete est attendu pour apporter « une grande expertise en matière de leadership stratégique, associée à une expérience internationale du paysage politique et financier du continent africain », souligne le communiqué des Nations unies.

L’économiste rwandais a en effet occupé des postes gouvernementaux de haut niveau, notamment en tant que ministre des Infrastructures (2018-2022) et ministre des Finances et de la Planification économique (2013-2018).

Il a également été gouverneur adjoint puis gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, la banque centrale du Rwanda, de 2009 à 2013, et secrétaire général et secrétaire au Trésor au ministère des Finances et de la Planification économique du Rwanda de 2003 à 2005. Avant cela, pendant trois ans, Gatete occupait le poste de directeur général des affaires économiques et sociales au cabinet du président du Rwanda alors nouvellement élu, Paul Kagame, période durant laquelle il a été représentant du président auprès du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique et de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP).

Candidat surprise

En dehors du Rwanda, Claver Gatete a commencé sa carrière diplomatique en 2005 et a été basé à Londres jusqu’en 2009 en tant qu’ambassadeur du Rwanda auprès du Royaume-Uni, de l’Irlande et de l’Islande. Auparavant, il a été économiste national du Programme des Nations unies pour le développement à Kigali et économiste de l’agriculture et de l’agroalimentaire et de Statistique Canada à Ottawa, au Canada – pays duquel il est ressorti d’ailleurs diplômé d’une maîtrise en économie agricole de l’Université de la Colombie-Britannique.

Si le profil de l’économiste rwandais semble, sur le papier, parfaitement taillé pour ce nouveau rôle à la tête de la CEA, il n’en reste pas moins inattendu. Notamment eu égard aux candidatures qui se sont ouvertement déclarées depuis le départ de Vera Songwe : de l’économiste togolais Kako Nubukpo à la directrice Afrique du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), la Nigériane Ahunna Eziakonwa.