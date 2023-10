Les plus grands artistes du Bénin invités à la Martinique

Du 15 décembre 2023 au 31 mars 2024, la Fondation Clément accueillera à la Martinique une grande exposition intitulée Révélation ! et consacrée à l’art contemporain du Bénin. Organisé en partenariat avec l’Agence de développement des arts et de la culture du Bénin (Adac), l’événement se veut un moyen de « renforcer la volonté de rencontres artistiques entre les scènes caribéennes et africaines ».

Il fait suite à plusieurs expositions présentées ces dernières années comme Afriques. Artistes d’hier et d’aujourd’hui (avec la fondation Dapper) ou Black Forest de Pascale Marthine Tayou.

Promoteur des arts et des cultures du Bénin, le président béninois Patrice Talon a su, au cours des dernières années, ripoliner l’image du pays avec un habile soft power diplomatique (retour des trésors royaux, installations d’œuvres dans l’espace public, participation programmée à la Biennale de Venise 2024). Selon nos informations, il pourrait faire le déplacement à la Martinique à la mi-décembre.

De la restitution à la révélation

Révélation ! est une déclinaison de l’exposition qui s’est tenue au Palais de la Marina, à Cotonou, au Bénin, en février 2022, à l’occasion de la restitution par la France de 26 trésors du royaume d’Abomey.

Le nouvel accrochage, qui permettra de présenter une centaine d’œuvres, rassemblera peintures, sculptures, installations, vidéos, dessins… Les artistes les plus connus du Bénin seront de la partie avec des créations signées Romuald Hazoumé, Kifouli Dossou, Dominique Zinkpé, Roméo Mivekannin, Meschac Gaba, Dimitri Fagbohoun, Didier Viodé ou encore Tchif. Ils seront 42.

Révélation ! sera symbolique à plus d’un titre. L’habitation Clément, rénovée, où la fondation du même nom organise ses expositions, témoigne du passé de la Martinique : exploitation de la canne à sucre, distillation et préparation du rhum, esclavage… Le domaine a été racheté par Yves et Bernard Hayot en 1986. En Martinique, Clément, c’est évidemment le rhum. Mais, derrière ce fameux breuvage, il y a le Groupe Bernard Hayot (GBH), spécialisé dans la distribution (à travers toute les Caraïbes mais aussi en Afrique), l’automobile et l’industrie.

L’exil de Béhanzin, roi d’Abomey

Exposer les artistes du Bénin, c’est aussi faire résonner une histoire ancienne et complexe. Après avoir été pourchassé par les Français, le roi d’Abomey, Béhanzin, signait sa reddition le 15 janvier 1894. Quinze jours plus tard, après quelques hésitations, la puissance coloniale décidait de l’exiler en Martinique. Il arriva le 30 mars 1894, avec quatre de ses épouses, trois filles et un fils.

Ils furent d’abord logés au Fort Tartenson, puis dans une résidence surveillée sur les hauteurs de Fort-de-France, la villa des Bosquets. Durant son séjour, Béhanzin n’eut de cesse de demander aux autorités coloniales son rapatriement au pays. Malade, il quitta la Martinique en 1906 pour l’Algérie française, où il s’éteignit le 10 décembre 1906.