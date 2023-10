Au Gabon, un caméléon nommé Paul-Marie Gondjout

« Nous proclamons solennellement la scission du parti, et annonçons la création de l’Union nationale initiale (UNI) », annonce Samuel Ando Mezui en ce 23 juillet 2022 à Libreville. Entouré de deux autres cadres de l’Union nationale (UN, opposition), le futur représentant du nouveau parti dans le Woleu-Ntem appelle alors Paul-Marie Gondjout à en prendre la tête. Après un an de lutte de pouvoir pour conquérir la présidence de l’UN – « un bel exercice de démocratie » aux yeux d’Ando Mezui –, le secrétaire exécutif adjoint a en effet dû laisser la tête du parti à Paulette Missambo, sa principale concurrente, en novembre 2021.

Un véritable camouflet. Paul-Marie Gondjout ne manquait pourtant pas d’atouts. Après des études de marketing dans une université texane et d’économie à l’Institut français du pétrole, il a longtemps travaillé dans le milieu des contrats gazier et pétrolier, notamment au sein du ministère du Pétrole. Surtout, fils de Paul Gondjout, camarade de lutte de Léon Mba pour l’indépendance du pays, et gendre de Zacharie Myboto, il est l’un des piliers du bureau national de l’UN, au côté de son épouse Chantal Myboto. Pourtant, ce double héritage n’aura pas suffi à battre Paulette Missambo et, en juillet 2022, il crée sa propre formation politique, un an avant une élection présidentielle très attendue.

Franc-tireur