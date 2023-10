En Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara met fin aux fonctions de Patrick Achi

« Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 6 octobre 2023, conformément à l’article 70 de la Constitution, à la signature d’un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu’à celles des membres du gouvernement », a annoncé le secrétaire général de la présidence, Abdourahmane Cissé.

« Le président de la République exprime sa gratitude au Premier ministre Patrick Achi et à l’ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années. En attendant la nomination du nouveau Premier ministre et la mise en place du nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortants sont chargés d’expédier les affaires courantes », conclut le communiqué lu en direct à la télévision nationale.

Communiqué de la Présidence de la République, ce vendredi 06 octobre 2023 pic.twitter.com/w6WmX88rhI — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) October 6, 2023

Ce 28 septembre, Alassane Ouattara avait informé les membres du gouvernement réunis en conseil des ministres de sa volonté de revoir son équipe. Il avait évoqué un remaniement mi-octobre, après l’installation du nouveau Sénat.

Remaniement à venir

Lors de cette annonce, le chef de l’État n’avait pas évoqué le sort de Patrick Achi, réélu président du conseil régional de La Mé aux élections locales du 2 septembre. Premier ministre depuis mars 2021, à la suite du décès d’Hamed Bakayoko, retrouvera-t-il son poste ou sera-t-il remplacé, à deux ans de la présidentielle de 2025 ? Rien n’empêche en effet qu’il soit nommé à la tête du prochain gouvernement.

À Lire En Côte d’Ivoire, Patrick Achi en terrain conquis dans La Mé

Depuis son arrivée à la primature, ce technocrate réputé travailleur, transfuge du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), est devenu un pilier du système Ouattara. Longtemps proche d’Henri Konan Bédié, Patrick Achi a su se faire une place dans le premier cercle du président, devenant l’un de ses plus proches collaborateurs.

Reste à savoir quelle sera l’ampleur du remaniement qui devrait intervenir dans les prochains jours. Lors de son annonce en conseil des ministres, Ouattara avait prévenu : une victoire aux municipales et aux régionales du 2 septembre ne garantit pas un maintien en poste, contrairement à une bonne gestion des dossiers.