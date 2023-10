Présidentielle au Sénégal : pour Amadou Ba, le plus dur reste à venir 

Amadou Ba, Premier ministre sénégalais et candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024, au « petit palais », à Dakar, le 5 octobre 2023. © Sylvain Cherkaoui pour JA

Mawunyo Hermann Boko - À Dakar

et Marième Soumaré - À Dakar Publié le 19 octobre 2023 Lecture : 6 minutes.







Il est bientôt minuit, et la salle d’attente ne désemplit pas. Ils sont encore une demi-douzaine à espérer être reçus par le Premier ministre, ce mardi 3 octobre. Comme à chaque veille de conseil des ministres, Amadou Ba enchaîne les audiences jusqu’à tard dans la nuit. Le chef du gouvernement sénégalais reçoit Jeune Afrique ce soir-là dans son « petit palais » à lui. C’est dans cette résidence attitrée des Premiers ministres à Dakar qu’il a pris ses quartiers à sa nomination, il y a un peu plus d’un an. Le palais présidentiel n’est qu’à une centaine de mètres.