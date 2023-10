Comment Djibouti a musclé son port

Terminal à conteneurs de Doraleh (Djibouti) géré et opéré par DP World. © Vincent Fournier/JA.

Olivier Caslin Publié le 20 octobre 2023 Lecture : 3 minutes.







Idéalement installé sur la ligne maritime Europe-Asie, Djibouti bénéficie également de la proximité du marché éthiopien pour s’imposer au niveau dutrafic comme l’un des tout premiers ports de la façade orientale de l’Afrique.

Désormais parmi les trois premières interfaces portuaires continentales sur les trafics conteneurisés, sa réussite n’est pas liée qu’à son positionnement géographique. Depuis plus d’une décennie, les investissements lourds se matérialisent le long de la baie de Doraleh, en attendant ceux à venir au sud de la capitale, à Damerjog, pour renforcer la position de hub portuaire de Djibouti, tout en lui permettant de renouer avec sa tradition de services. « À ses origines, le port avitaillait les navires français en route vers l’Asie et Madagascar », rappelle Aboubaker Omar Hadi, le président de l’Autorité portuaire djiboutienne et de ses nombreuses filiales.

Équipements parmi les plus modernes du continent