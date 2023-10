Hafsia Herzi en majesté dans Le ravissement

Dès 2007 et son premier film, La graine et le mulet (d’Abdellatif Kechiche), Hafsia Herzi triomphait, remportant, entre autres, le César du meilleur espoir féminin. On connait des éternels espoirs féminins qui n’ont jamais confirmé. Pas elle. L’actrice française d’origine algérienne et tunisienne née en 1987 a joué dans près de quarante de longs-métrages, sans compter les courts-métrages et les téléfilms. Elle est aussi passée derrière la caméra comme réalisatrice, avec les très réussis Tu mérites un amour (2019) et Bonne mère (2021).

Relation d’une nuit

La solitude des personnages traverse ses deux films, thème que l’on retrouve dans Le Ravissement d’Iris Kaltenbäck, dans lequel elle incarne Lydia, sage-femme qui se fait larguer par Julien après trois ans de relation. Comme elle l’a déjà fait auparavant, elle coupe brusquement le contact avec tout le monde, se réfugiant dans le travail