Le lent déclin du français en Algérie

Arezki Saïd Publié le 3 novembre 2023 Lecture : 7 minutes.







AU MAGHREB, LE GRAND RECUL DE LA FRANCE ET DU FRANÇAIS (1/3) – Les relations entre l’Algérie et la France ont rarement été au beau fixe. Elles ne sont plus qu’une longue suite de disputes, de brouilles et de malentendus, comme dans un vieux couple qui a raté son divorce pour cause d’héritage trop lourd. Et ce en particulier depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron d’un côté de la Méditerranée et d’Abdelmadjid Tebboune de l’autre.