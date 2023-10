Pourquoi le divorce Castel-Heineken au Maroc pose question

Le fabricant de bière néerlandais Heineken, deuxième brasseur mondial en volume, a revu à la baisse ses prévisions de croissance des bénéfices pour 2023. © Justin Sullivan/Getty Images via AFP

« Le sujet est sensible, je ne peux pas vous en dire plus ». Au sein de la Société des boissons du Maroc (SBM), le top management observe un silence gêné sur le « non-renouvellement » du contrat de licence avec la marque Heineken – lequel arrivera à son terme en décembre. En somme, la filiale marocaine du Castel cessera la production et la distribution des marques du géant néerlandais à partir de 2024. Une décision justifiée par « la volonté commune des deux partenaires de ne pas poursuivre cette relation », indique un communiqué de SBM diffusé en septembre.