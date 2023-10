En Tunisie, Kaïs Saïed met la pression sur les entrepreneurs

« Où est-on sûr de ne pas trouver un grand entrepreneur tunisien ? Dans un aéroport. » La boutade, qui circule dans les cafés, fait sourire les principaux concernés que Jeune Afrique a interrogés. Les opposants politiques demeurent les premières cibles de la justice, mais les grands patrons ne sont pas loin. Au point d’éviter les zones de transit de peur de se faire arrêter.

Kamel El-Taief, cofondateur de la société de matériaux de construction Somaco, lobbyiste patenté et ancien conseiller de Ben Ali, a été la première grande figure arrêtée, le 11 février 2023. Comme de nombreux opposants politiques incarcérés depuis, il est poursuivi pour « complot contre la sûreté de l’État » et risque la peine de mort. Le dernier en date est Hassine Doghri, à la tête de l’Assurance La Carte et de l’UBCI (dixième banque du pays). Le 15 septembre, l’homme d’affaires a comparu devant le juge d’instruction pour accusation de blanchiment d’argent et de corruption financière. Entre ces deux cas, c’est le règne des rumeurs, des on-dit et des téléphones qui ne répondent plus.