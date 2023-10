Épargne, carte numérique, e-paiement… Ces fintech qui séduisent Ecobank

Une dizaine de minutes de pitch suivies de questions-réponses. Voilà l’exercice auquel seront soumis, ces 5 et 6 octobre, les finalistes de l’Ecobank Challenge FinTech 2023. La sixième édition de cette initiative, qui se déroule chaque année dans la grande salle de conférences du groupe à Lomé, met en compétition huit start-up , pour la conquête d’une cagnotte de 50 000 dollars, le plus important prix en espèces attribué à une fintech en Afrique, sans contrepartie.

Devant le jury présidé par Jeremy Awori, directeur général du groupe Ecobank, les finalistes retenus à l’issue d’un rigoureux processus devraient démontrer comment leurs solutions sont capables de contribuer au développement digital du groupe bancaire panafricain. Cette année, les start-up retenues sont Flexpay Technologies, une jeune pousse kényane, IPOXCap AI et Kastelo, toutes deux basées en Afrique du Sud, Koree, qui opère au Cameroun, Kori Tech du Sénégal, la nigériane SmartTeller Technologies, Wolf Technologies de RDC, ainsi que la belge Rubyx.

Portefeuille de cartes, e-paiement, analyse financière

Sous les projecteurs, la fintech FlexPay défendra sa plateforme d’achat basée sur l’épargne. Inspiré du concept américain « Buy now, Pay later » (acheter maintenant, payer plus tard), l’entreprise qui revendique 600 marchands partenaires permet à ses clients de réserver des produits chez ces commerçants, et d’épargner sur un compte pour les payer à période donnée sans frais supplémentaires.

IPOXCap AI, devrait quant à elle démontrer comment son outil « Finance GPT » permet de générer des statistiques et graphiques reposant sur un panel vérifié de données et utiles à la prise de décisions financières (analyse, gestion d’actifs et planification).

Autre finaliste, Kastelo, fondée au Cap par Mark Burke et Francois Liebenberg, fournit une solution démocratisée de divers produits financiers (transaction, épargne et change) pour les publics éloignés de la banque traditionnelle.

Créée par le Belge Denis Moniotte, Rubyx propose quant à elle des solutions de financement innovantes aux micro-entrepreneurs informels ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises. Pour ce faire, elle analyse les données potentielles que produisent quotidiennement ces organisations, et les aide ainsi à définir un profil de risque qui leur permet par la suite d’emprunter.

La start-up Wolf Technologies commercialise pour sa part Makuta, une application qui prend l’allure d’un écosystème dédié aux transferts d’argent et aux paiements par mobile money et cartes de débit et crédit. La jeune pousse créée par Rickain Lubo revendique en RDC un réseau de plus de 200 commerçants et de 300 000 utilisateurs. Lancée en mai 2021, elle fonctionne également grâce à cinq opérateurs de mobile money et cinq banques partenaires (M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, Equity BCDC, Ecobank ou encore Visa).

Portée par une fintech du même nom, Koree est quant à elle une application qui permet de créer des cartes de fidélité électroniques, sur lesquelles les clients peuvent accumuler la petite monnaie que leur commerçants ne peuvent parfois pas leur rendre, faute de liquidités suffisante en Afrique subsaharienne. Fondée en 2022, elle promeut ainsi l’e-paiement, car elle utilise les technologies QR Code et NFC, et garantit une fidélisation pour les commerçants.

Depuis Dakar, Nazib Ba a quant à lui fondéeKori Tech en 2019. Son entreprise est spécialisée dans l’agrégation de système de paiement (Wave, Orange Money et Free Money) et dans les logiciels de gestion d’entreprise sur le cloud.

Au Nigeria, enfin, SmartTeller favorise l’accès aux services bancaires numériques aux personnes mal desservies et aux coopératives, en leur offrant des paiements faciles et une expérience bancaire numérique. « Nous numérisons les coopératives et les petites entreprises pour favoriser l’inclusion financière en leur fournissant des portefeuilles numériques et un accès aux services financiers », soutiennent les responsables. L’entreprise a déjà remporté de nombreuses récompenses dans divers pays du continent. Elle a également fait partie de la promotion 2018 de Launchpad, le programme d’incubation de Google.

Digitaliser un groupe traditionnel

Lancée en 2017, l’initiative d’Ecobank Fintech Challenge s’inscrit dans la stratégie fintech du groupe bancaire, qui consiste à établir des partenariats avec des start-up africaines, pour élargir sa base de clients et contribuer à la transformation de la finance et de la banque numériques.

De ce fait, les huit finalistes bénéficieront du programme Ecobank Fintech Fellowship, qui offre des avantages de lancement de produits à l’échelle panafricaine, l’opportunité d’explorer l’intégration de produits et d’activités avec Ecobank et, éventuellement, de lancer des produits ou des services dans tout ou partie des 35 pays du réseau panafricain.

Les entreprises récompensées ont aussi un accès au « bac à sable » bancaire panafricain, qui permet de bénéficier de facilités réglementaires pour tester de nouvelles offres, ainsi que la possibilité de tester et de développer des produits sur le marché panafricain.