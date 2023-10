Inauguré en 2019, le pont de Farafenni ou « Senegambia Bridge » a été conçu pour faciliter les transports entre le Sénégal et la Gambie et participer au désenclavement de la Casamance. © AFP

Le programme de recyclage d’actifs d’Africa50 passe un nouveau cap. Le 3 octobre, la Gambie et le fonds d’investissement géré par la Banque africaine de développement (BAD) ont acté la création de Transgambia Bridge Company Ltd. Cette nouvelle société, détenue par Africa50, va exploiter et entretenir le pont de la Sénégambie sous la forme d’un contrat de concession de vingt-cinq ans, et empocher le montant des péages.

Nouveaux investissements