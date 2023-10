Mali : ce que l’on sait de la colonne de l’armée qui avance vers Kidal

Voilà près de deux mois que les affrontements ont repris entre les groupes indépendantistes du Nord, réunis au sein du Cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement (CSP-PSD), et les Forces armées maliennes (Fama). Ce lundi 2 octobre, alors que les combats se multiplient, une colonne d’environ 115 véhicules de l’armée a quitté Gao en direction du nord et du bastion des mouvements armés à dominante touarègue : Kidal.

Wagner en tête