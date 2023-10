[Vidéo] Ali Bongo Ondimba et Mohammed VI, une amitié en héritage

Ali Bongo Ondimba va-t-il s’expatrier au Maroc ? Il est en tout cas « libre de ses mouvements », selon la junte dirigée par Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a assuré que le président déchu pouvait « se rendre à l’étranger pour ses contrôles médicaux ».

Vers un exil marocain ?

L’ancien dirigeant, affaibli depuis son accident vasculaire cérébral survenu en octobre 2018, se trouve, depuis le coup d’État, dans sa résidence de La Sablière, à Libreville. Va-t-il y rester, au risque de connaître le sort de sa femme, Sylvia Bongo Valentin, au centre d’une procédure judiciaire pour « blanchiment de capitaux », « recel », « faux et usage de faux », et de son fils Noureddin Bongo Valentin ? Ou va-t-il décider de quitter le pays ?

S’il venait à opter pour cet exil, l’une des destinations probables est le Maroc, lieu de villégiature privilégié de la famille Bongo. C’est déjà dans le royaume que l’ex-président gabonais avait entamé une convalescence de plusieurs mois, dès novembre 2018. Surtout, Libreville et Rabat entretiennent des relations diplomatiques privilégiées depuis un demi-siècle. Une proximité qui doit beaucoup à l’amitié qui liait Omar Bongo Ondimba et le roi Hassan II. Des liens quasi familiaux qu’ils ont transmis en héritage à leurs fils, Ali Bongo Ondimba et Mohammed VI.